Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibulasında kırık oluşan file bekçisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçirmişti. Deneyimli eldiven bugün ise taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, "Herkese çok teşekkür ediyorum Bu zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce’ye, kulübüm Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle" diye konuştu.
18 Haz 2020 - 12:10- Spor Güncelleme: 18 Haz 2020 - 12:16
Muslera taburcu edildi
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, taburcu edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.