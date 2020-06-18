Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.
18 Haz 2020 - 12:36- Gündem
Komandolar Haftanin’de mayın ve EYP’leri etkisiz hale getiriyor
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’nun sürdüğü Haftanin’de komandoların teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.