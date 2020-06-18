Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Haz 2020 - 12:36- Gündem

Komandolar Haftanin’de mayın ve EYP’leri etkisiz hale getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu’nun sürdüğü Haftanin’de komandoların teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ettiğini açıkladı.
Video için play'e tıklayın

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

(İHA)

18 Haz 2020 - 12:36 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbullular güne maske ile uyandı mask
İstanbullular güne maske ile uyandı
Ankara’da lokantalara koronavirüs denetimi mask
Ankara’da lokantalara koronavirüs denetimi
İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438" mask
İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438"
Yargıda e-duruşma sisteminin testi Bakan Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi mask
Yargıda e-duruşma sisteminin testi Bakan Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak mask
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de toplanacak
TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması mask
TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber mask
Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi mask
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu mask
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber mask
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber mask
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber mask
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL