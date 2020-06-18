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18 Haz 2020 - 17:40- Eğitim

Öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecekler

MEB:"İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir."
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(İHA)

18 Haz 2020 - 17:40 İHA Ankara- Eğitim

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