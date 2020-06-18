Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 379,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,40 liradan, 2 bin 500 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 521 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 443 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 463 liradan, bin 222 liradan alınan Yarım Ziynet bin 232 liradan ve 611 liradan alınan Çeyrek Ziynet 616 liradan satıldı.

(İHA)