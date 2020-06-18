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18 Haz 2020 - 18:33- Dünya G: 18 Haz 2020 - 18:34

O ülke beşik gibi sallandı! 7.1 büyüklüğünde deprem korkuttu

Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Yeni Zelanda’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yeni Zelanda’nın merkezinden 730 kilometre uzaklıktaki Tauranga’da 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

7.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı.

18 Haz 2020 - 18:33 İHA - Dünya

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