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18 Haz 2020 - 21:03- Siyaset

“Irak’ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içerisinde hareket etmesini bekliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz” dedi.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Irak’ın kuzey bölgelerinde konuşlanan PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı’nın protestoları hakkında soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, Irak’ın PKK terör örgütüyle mücadele konusunda işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmeleri beklediklerini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanısıra Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır. Komşumuz Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

18 Haz 2020 - 21:03 İHA Ankara- Siyaset

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