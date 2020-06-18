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18 Haz 2020 - 21:26- Gündem

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Akar Harekat Merkezi’nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36 saatte terör örgütüne ait 500’den fazla hedefin top, Fırtına obüsü, ÇNRA’nın yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla imha edildiği Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" dedi.

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DHKP/C’nin kasası İzmir’de yakalandı

DHKP/C terör örgütünün üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir’in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

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Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah

Korana virüs vak’alarının son günlerde artmasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Yenibosna’da işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takma kuralına uyduğu görüldü.

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Bursa’da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi...Bir kadın son anda kurtarıldı

Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale’de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

(İHA)

18 Haz 2020 - 21:26 İHA İstanbul- Gündem

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