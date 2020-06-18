Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Irak’ın kuzey bölgelerinde konuşlanan PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı’nın protestoları hakkında soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, Irak’ın PKK terör örgütüyle mücadele konusunda işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmeleri beklediklerini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanısıra Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır. Komşumuz Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
18 Haz 2020 - 21:27- Siyaset
“Irak’ın PKK ile mücadelemizde ülkemizle işbirliği içerisinde hareket etmesini bekliyoruz”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.