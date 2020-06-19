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19 Haz 2020 - 00:05- Asayiş G: 19 Haz 2020 - 00:55

“Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ‘Pençe-Kaplan’ Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor” ifadelerini kullandı.

19 Haz 2020 - 00:05 İHA Ankara- Asayiş

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