Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Haz 2020 - 11:16- Ekonomi G: 19 Haz 2020 - 12:36

Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısı arttı

Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 22,22 artış oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirketler istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 22,22 artış oldu. Mayıs ayında 3 bin 438 şirket kuruldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,22 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 76,35 artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,92 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 23,32 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 63,64 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,22 oranında azalış oldu.

2020 yılı Mayıs ayında, 2019 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 48,46 kurulan kooperatif sayısı yüzde 67,97 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,61 oranında azaldı.

Söz konusu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 41,57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 94,12 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,19 oranında artış oldu.

2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 3,48 azalış olup kurulan kooperatif sayısında yüzde 3,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,12 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,38, kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,40 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,06 oranında artış gözlendi.

2020 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 3 bin 479 şirket ve kooperatifin yüzde 84,82’si limited şirket, yüzde 14,00’ü anonim şirket, yüzde 1,18’i ise kooperatifi oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33,00’ü İstanbul, yüzde 8,94’ü Ankara, yüzde 7,42’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Iğdır’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

19 Haz 2020 - 11:16 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı mask
Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı
Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısı arttı mask
Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısı arttı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 19 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 19 Haziran 2020
Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı mask
Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Merkez Bankası’nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı mask
Merkez Bankası’nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber mask
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber mask
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber mask
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu... mask
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu...
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL