Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Haz 2020 - 11:21- Ekonomi

Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Nisan ayında yıllık yüzde 7,61, aylık yüzde 0,79 arttı.
mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,36 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,66, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,57 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,93 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 5,58 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,44 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 12,42 ile hayvan yemi, yüzde 12,32 tohum ve dikim metaryali, ve yüzde 11,62 ile makine bakım masrafları alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 5,46 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,34 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,35 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 2020 Nisan ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 2,69 ile hayvan yemi oldu.

(İHA)

19 Haz 2020 - 11:21 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Merkez Bankası’nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı mask
Merkez Bankası’nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Borsa ilk yarıda yükseldi 18 Haziran 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi 18 Haziran 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 18 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 18 Haziran 2020
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,8 azaldı mask
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,8 azaldı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber mask
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber mask
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu... mask
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu...
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL