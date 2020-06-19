Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı

Sincan Belediyesi ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Okullar LGS öncesi titizlikle dezenfekte edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ailelerin içi rahat olsun, okullarımızda gerekli önlemleri aldık.” ifadelerini kullandı.
Sincan Belediyesi ekipleri özverili çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sağlığı ve hijyeni için kolları sıvadı.
37 okul dezenfekte edildi
20 Haziran’da LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Üniversite adayları ise 27-28 Haziran’da ise üç oturum şeklinde YKS’de ter dökecek. Gençlerin daha hijyenik ortamlarda sınavlara girebilmesi için ilçede bulunan 37 okulda hijyen çalışması başlatıldı. 3 ekip okullarda öğrencilerin elle temasta bulunabileceği her köşeyi özenle dezenfekte etti, virüslerden arındırdı. LGS sonrasında da ekipler dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek.
“Anne babaların içi rahat olsun”
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 14 Şubat’ta başlayan hijyen seferberliğinin ilçe genelinde devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Ercan, “Gençlerimizin daha güvenli ve hijyenik bir ortamda sınava girebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. İlçemizdeki okullarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini büyük bir titizlikle tamamladık. Anne babaların ve gençlerimizin gönlü rahat olsun. Bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.