Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi stadyum dezenfekte edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nda dezenfekte çalışması yapıldı. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da hijyen işlemlerinden geçirildi.
Karşılaşma seyircisiz oynanacak
Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması 20 Haziran 2020 akşam saat 21.00’de başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.