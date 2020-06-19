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19 Haz 2020 - 14:25- Spor

Fenerbahçe’de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlılarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

19 Haz 2020 - 14:25 İHA İstanbul- Spor

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