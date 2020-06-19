Beşiktaş’tan Boateng açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, Kevin Prince Boateng için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.

Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng’in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."

(İHA)