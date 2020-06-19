Beşiktaş’tan Boateng açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, Kevin Prince Boateng için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.
Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng’in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.