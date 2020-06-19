İstanbul Kapalıçarşı’da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
19 Haz 2020 - 17:41- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.