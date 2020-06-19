Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Haz 2020 - 17:41- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.
mask

İstanbul Kapalıçarşı’da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

(İHA)

19 Haz 2020 - 17:41 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi mask
Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 47 oldu mask
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 47 oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi mask
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları - 19 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 19 Haziran 2020
Türkiye ilaç sektöründe dünyanın en büyük 15 pazarının içinde mask
Türkiye ilaç sektöründe dünyanın en büyük 15 pazarının içinde
Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı mask
Tarım-GFE aylık yüzde 0,79 arttı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber mask
Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber mask
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber mask
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber mask
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber mask
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber mask
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL