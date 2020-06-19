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19 Haz 2020 - 19:05- Spor

"Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim"

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarına destek verdi. Muslera, antrenmana gelmesinin en büyük sebebinin kaptan olarak takıma mesaj vermek olduğunu vurgulayarak, "Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.
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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret etti. Burada kulüp televizyonuna konuşan Muslera, "Tekrardan burada olmak benim için büyük bir zevk. Bu dönemde bütün Türkiye’den, diğer takımda oynayan meslektaşlarımdan, diğer takım taraftarlarından, kendi takım arkadaşlarımdan, hocamdan, başkanımdan, yöneticilerimden, Galatasaray camiasından ve taraftarımızdan birçok mesajlar aldım. Diğer taraftan yurt dışından da birçok mesaj aldım. Kendi ülkemden de, Uruguay’dan da gelen birçok destek mesajı vardı. Bunların hepsi bir araya gelerek bana zor anımda güç verdi" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KALBİM, DUALARIM ONLARLA BERABER"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Liv Hospital’a teşekkür eden başarılı file bekçisi, "Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri. Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" diye konuştu.

(İHA)

19 Haz 2020 - 19:05 İHA İstanbul- Spor

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