Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Haz 2020 - 11:11- Spor G: 20 Haz 2020 - 11:23

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Ankaragücü karşısında bulduğu golle takımına şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kazandırmayı başardı. Boşnak oyuncu, aynı zamanda ligde de 10 gol, 12 asiste ulaştı.
mask

Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, dün akşam zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen turuncu-lacivertliler, önce Aleksic ile beraberliği yakaladı, daha sonra ise Visca’nın ayağından gelen golle altın değerinde 3 puanı alarak İstanbul’a döndü. Başakşehir forması altında dokuzuncu sezonunu geçiren Edin Visca, takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla her dönem turuncu-lacivertlileri sırtlayan oyuncuların başında yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonuna da Avrupa Ligi ve Süper Lig’de attığı goller, yaptığı asistlerle şimdiden damga vurmuş durumda.

11 PUANIN KURTARICISI

Tecrübeli futbolcu, sezon içerisinde Başakşehir’in Süper Lig’de oynadığı 28 müsabakanın 5’inde attığı kritik gollerle takımına tam 11 puan kazandırdı. Visca, ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1’e getirerek İstanbul temsilcisinin hanesine 3 puan yazdırdı. Bosna-Hersekli oyuncu, Fatih Terim Stadyumu’ndaki Sivasspor maçında da 55. dakikada attığı golle karşılaşmanın 1-1 bitmesini sağlamış ve turuncu-lacivertlileri mağlubiyetten kurtarmıştı. Edin Visca, yine 1-1 sona eren Denizlispor müsabakasında da tek golü atarak kazanılan bir puanın mimarı olmuştu. Süper Lig’in ikinci devresinde turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği’ni ağırladığı maçta oyun 1-1’lik skorla devam ederken Visca, 48 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarak Başakşehir’in 3 puanı 3 golle almasını sağladı. Başarılı oyuncu, son olarak da dün akşam Ankaragücü karşılaşmasının 73. dakikasında attığı golle hem takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı hem de sezon sonu hedeflerini ayakta tuttu.

SÜPER LİG’DE TEK

Visca, ligde 10 gol, 12 asiste imza atarak rakiplerini geride bırakıp önemli bir unvanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertli oyuncu, bu sezon Süper Lig’de gol ve asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı. Ligin asist kralı konumunda da bulunan Edin Visca’nın bu alanda en yakın takipçisi ise Trabzonsporlu Sörloth. Norveçli oyuncunun 19 gol, 7 asisti bulunuyor.

2010-2011’DEN BU YANA BİR İLK

Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Visca, 2010-2011’den bugüne kadar Süper Lig’de üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu oldu. Edin, bu sezon henüz 28. haftası oynanan ligde şimdiden 10 gol, 12 asiste ulaştı. Visca, 2018-2019 sezonunu ise 13 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig’de gol ve asistlerde 10+ yapan futbolcular şöyle:

2019-2020 Visca: 10 gol, 12 asist

2018-2019 Visca: 13 gol, 14 asist - Nwakaeme: 10 gol, 10 asist

2016-2017 Deniz Türüç: 11 gol, 11 asist

2012-2013 Batalla: 15 gol, 17 asist

2011-2012 Selçuk İnan: 11 gol, 12 asist

2010-2011 Alex: 28 gol, 16 asist - Niang: 15 gol, 10 asist

AVRUPA’NIN EN GOLCÜSÜ

30 yaşındaki futbolcu, ligin yanı sıra Avrupa’da da Medipol Başakşehir’in en başarılısı. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi’nde grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi’nde de elemelerde toplam 27 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda rakip ağları 13 defa sarsan Visca, mevcut durumda takımının Avrupa’daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Edin Visca, Avrupa kupalarında 3 de asiste sahip.

100’LER KULÜBÜNE SON 3

Bosna-Hersekli yıldız, şu ana kadar turuncu-lacivertli forma altında 344 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde Visca, tam 97 gol kaydetti. Edin, 3 gol daha attığı takdirde Başakşehir’de 100 gole ulaşarak adını kulüp tarihine yazdıracak. Edin Visca, Süper Lig’de ise İstanbul ekibi için 260 karşılaşmada ter dökerken, 73 gol, 75 asiste imza attı.

Bunun yanında Visca’nın 2013-2014 sezonunda da 1. Lig’de 34 maçta 10 golü var.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe’den Obradovic açıklaması mask
Fenerbahçe’den Obradovic açıklaması
Beşiktaş’ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı! mask
Beşiktaş’ta Boateng, Denizlispor kadrosuna alınmadı!
Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi stadyum dezenfekte edildi mask
Denizlispor, Beşiktaş karşılaşması öncesi stadyum dezenfekte edildi
Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile sözleşme yeniledi mask
Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Denizlispor ile 44. randevuda mask
Beşiktaş, Denizlispor ile 44. randevuda
CEV EuroVolley 2021 Heyecanı Başlıyor mask
CEV EuroVolley 2021 Heyecanı Başlıyor
Boks Federasyonu video konferans ile toplantı yaptı mask
Boks Federasyonu video konferans ile toplantı yaptı
Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı mask
Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı
Chelsea, Timo Werner transferini açıkladı mask
Chelsea, Timo Werner transferini açıkladı
Fuat Çapa: “Fenerbahçe’ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız” mask
Fuat Çapa: “Fenerbahçe’ye 90 dakikadan fazla konsantre olmalıyız”

20 Haz 2020 - 11:11 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Okan Buruk: “Kazanarak devam etmek istiyoruz” mask
Okan Buruk: “Kazanarak devam etmek istiyoruz”
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Gaziantep FK maçına hazır mask
Türk Telekom Stadyumu Galatasaray - Gaziantep FK maçına hazır
Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında mask
Faisal Al Matroushi, Avrupa’nın radarında
"Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim" mask
"Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim"
Galatasaray Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği mask
Galatasaray Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği
Beşiktaş’tan Boateng açıklaması mask
Beşiktaş’tan Boateng açıklaması
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?

GALERİ

LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu! Okul müdürü... - Video Haber mask
LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu! Okul müdürü... - Video Haber
İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber mask
İstanbul'da dikkat çeken görüntüler! - Video Haber
Ekipler seferber oldu! Su baskınları engellenemedi! - Video Haber mask
Ekipler seferber oldu! Su baskınları engellenemedi! - Video Haber
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı mask
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı -Video Haber mask
Jandarmadan uluslararası fuhuş ve uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı -Video Haber
Kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı - Video Haber mask
Kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL