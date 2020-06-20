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20 Haz 2020 - 12:20- Eğitim G: 20 Haz 2020 - 12:23

LGS ikinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ikinci oturum başladı.
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İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 12.50’de tamamlanacak.

20 Haz 2020 - 12:20 İHA Ankara- Eğitim

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