İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Şırnak Silopi’de PKK’lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucunda şehit düşen Osman Tuncay’ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında şehit babası Mehmet Tuncay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ileterek, “Üzgününüz ama bunlara bedellerini de ödetiyoruz ve ödeteceğiz” ifadelerini kullandı.
20 Haz 2020 - 21:12- Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silopi’de şehit olan işçinin babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran’da Şırnak Silopi’de, PKK’lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucu şehit düşen Osman Tuncay’ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.