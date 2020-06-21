Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kaplan Operasyonuna katılmak için sınır ötesine geçen Kahraman Komandoların hazırlık anlarına dair videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. ‘Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kg’lık yük’ notuyla paylaşılan videoda Komandoların hep bir ağızdan Komando Marşını söyledikleri görülüyor. Video kısa süre içinde binlerce beğeni alırken videonun açıklama kısmına, “Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarını hazırlıklarını yaparak, Haftanin’deki Pençe-Kaplan Operasyonu’na katılmak üzere yeni bir hava hücum indirmeyle sınır ötesine geçti” notu düşüldü.
21 Haz 2020 - 15:54- Gündem
Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçen kahraman komandoların hazırlık videosunu paylaştı. Komandoların hep bir ağızdan Komando Marşını söylediği video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.