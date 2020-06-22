İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası bir açıklama yaptı. Altun, “Bursa’nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.
22 Haz 2020 - 02:35- Siyaset
“Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır”
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrası açıklama yaptı. Altun, “Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.