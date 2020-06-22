Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Haz 2020 - 10:57- Gündem G: 22 Haz 2020 - 11:33

Kurban bedeli yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Yurt içi kurban bedeli 975 lira, yurt dışı kurban bedeli 825 lira olarak belirlendi.”
mask

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Yurt içi kurban bedeli 975 lira, yurt dışı kurban bedeli 825 lira olarak belirlendi.”

22 Haz 2020 - 10:57 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
10 yıl önce bugün neler oldu? 21 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? 21 Haziran 2020
Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı mask
Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, SETA’nın ‘2019 İslamofobi Raporu’nun tanıtıldığı web panelinde konuştu mask
İletişim Başkanı Altun, SETA’nın ‘2019 İslamofobi Raporu’nun tanıtıldığı web panelinde konuştu
YTB’den yurt dışında yaşayan vatandaşlar için “Memleket Yolu” web sitesi mask
YTB’den yurt dışında yaşayan vatandaşlar için “Memleket Yolu” web sitesi
Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı’nda incelemelerde bulundu mask
Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı’nda incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı mask
Milli Savunma Bakanlığından Babalar Günü paylaşımı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları mask
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü! mask
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!

GALERİ

Bitlis’in maskotu haline gelen boz ayılar yeniden görüldü - Video Haber mask
Bitlis’in maskotu haline gelen boz ayılar yeniden görüldü - Video Haber
Akılalmaz olay! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi! - Video Haber mask
Akılalmaz olay! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi! - Video Haber
Diyarbakır'da son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu! - Video Haber mask
Diyarbakır'da son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu! - Video Haber
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Yaralı genç sürünerek, vatandaşlar ise panikle kaçıştı mask
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Yaralı genç sürünerek, vatandaşlar ise panikle kaçıştı
Pes dedirten görüntüler! Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı mask
Pes dedirten görüntüler! Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı
Felaketi gözler önüne seren görüntüler! Ölü sayısı 5’e yükseldi, 1 kişi aranıyor! - Video Haber mask
Felaketi gözler önüne seren görüntüler! Ölü sayısı 5’e yükseldi, 1 kişi aranıyor! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL