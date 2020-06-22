Bakan Albayrak’tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve aylık bazda yüzde 5,2 artan haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi.
Normalleşme sürecinde Dünya ekonomilerine oranla Türkiye ekonomisinin daha hızlı toparlandığını belirten Bakan Albayrak, "Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.