Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Haz 2020 - 16:56- Ekonomi

Bakan Albayrak’tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüketici güven endeksinde haziran ayında yaşanan artışın, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösterdiğini bildirdi.
mask

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve aylık bazda yüzde 5,2 artan haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi.

Normalleşme sürecinde Dünya ekonomilerine oranla Türkiye ekonomisinin daha hızlı toparlandığını belirten Bakan Albayrak, "Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

(İHA)

22 Haz 2020 - 16:56 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği mask
Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği
Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı mask
Yurt Dışı ÜFE mayısta arttı
Borsa güne yükselişle başladı - 22 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 22 Haziran 2020
Tüketici güveni haziranda arttı mask
Tüketici güveni haziranda arttı
Serbest piyasada döviz fiyatları - 22 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 22 Haziran 2020
Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu mask
Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Covıd-19 dişleri de vuruyor! mask
Covıd-19 dişleri de vuruyor!
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları mask
LGS sınav yorumları: LGS 2020 soruları nasıldı, zor muydu? İşte Nesibe Aydın Okullarından LGS yorumları
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı mask
Kanıyla kendini vuranı yazmıştı, şüphelisi yakalandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü! mask
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!

GALERİ

İstanbul'da korkutan yangın! Dumandan etkilen itfaiye eri... mask
İstanbul'da korkutan yangın! Dumandan etkilen itfaiye eri...
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi! mask
Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi!
Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı ancak..." mask
Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı ancak..."
Covid-19’dan ölenlerin cesetleri morglara sığmadı! Cesetler hastane önünde toplandı! mask
Covid-19’dan ölenlerin cesetleri morglara sığmadı! Cesetler hastane önünde toplandı!
Kendilerine polis süsü vererek işçileri gaspeden çete çökertildi! - Video Haber mask
Kendilerine polis süsü vererek işçileri gaspeden çete çökertildi! - Video Haber
Sel sularında sırtında köpeği ile mahsur kaldı! Durumu gören vatandaşlar... - Video Haber mask
Sel sularında sırtında köpeği ile mahsur kaldı! Durumu gören vatandaşlar... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL