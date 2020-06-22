Yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticareti artırıcı yönde hayata geçen anlaşmalar ve ulaştırma alanındaki ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığının altı çizildi. İki ülke arasındaki tercihli ticaret görüşmeleri kapsamında yürütülen görüşmelerin de en kısa sürede uzlaşıyla tamamlanması yönünde çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan görüşme neticesinde bir sonraki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının tarihinin en kısa sürede netleştirilmesine karar verildi.
22 Haz 2020 - 21:51- Siyaset
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakoy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.