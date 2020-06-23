Belediye kreşlerinde örnek eğitim! Minikler uzman eğitmenlerden işaret dili eğitimi alacak

Pandemi sürecinden sonra yaz okulu çalışmalarıyla eğitime start veren Yenimahalle Belediyesi, kreşlerinde yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Ön kayıtların başladığı belediye kreşlerinde, Eylül ayı itibariyle işaret dili eğitimleri başlayacak.

Ağaç yaşken eğilir

Ankara’da bir ilk olacak olan 6 yaş işaret dili eğitimlerinin ardından kreşli minikler, oluşturulacak kaynaştırma sınıflarında işitme engelli arkadaşlarıyla ortak derslerde keyifli anılar biriktirecek. Böylece çocuklar aldıkları eğitimle hayatları boyunca empati yapabilecek ve engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilecek.

Kreşler yeni döneme bomba gibi girecek

Yenimahalle Belediyesi kreş ve gündüz bakımevleri, yeni eğitim dönemine girmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar Yenimahalleli miniklerin kaliteli eğitim alması için aralıksız çalışan belediye, şimdide bünyesinde eğitim veren tüm kreşlerinde işaret dili eğitimi için düğmeye bastı.

Eylül ayında yeniden sınıfları dolduracak olan minikler, resim, müzik, spor, dans ve sosyal aktivitelerin yanı sıra haftada bir saat de alanında uzman eğitmenlerle işaret dili eğitimi alacak.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 10 ayrı kreşte oluşturulacak olan kaynaştırma sınıflarında kreşli minikler işitme engelli arkadaşlarıyla bol bol vakit geçirebilecek.

Eğitime yatırım devam edecek

Yenimahalle’de eğitime yapılan yatırımların her geçen gün katlanarak arttığını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Okul öncesi eğitimin, eğitim hayatının en önemli noktası olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız bu dönemi ne kadar kaliteli ve doğru geçirirse yaşamları çok daha sağlıklı şekillenecek. Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için eğitime desteğimiz devam edecek” dedi.