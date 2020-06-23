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23 Haz 2020 - 10:25- Ekonomi G: 23 Haz 2020 - 10:28

Borsa güne yükselişle başladı 23 Haziran 2020

Borsa, güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı.
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Borsa  İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı. Endeks, 550,93 puanlık artışla 115 bin 740,98 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.

23 Haz 2020 - 10:25 İHA İstanbul- Ekonomi

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