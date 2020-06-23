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23 Haz 2020 - 10:42- Asayiş G: 23 Haz 2020 - 10:46

22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Travesti cinayetinin sanığına müebbet hapis cezası!

Antalya’da travestiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 20 yaşındaki sanık hakkında karar verildi. Son sözünde, ‘pişmanım, keşke böyle yapmasaydım’ diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elif Duman
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Olay, geçen sene 13 Mayıs’ta sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Dur yapma. Senin Allah’ın yok mu?" diye sesler duyan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seslerin geldiği daireye yönelen ekipler, eve girdiklerinde, ’Naz’ takma ismini kullanan travesti Gökçe Saygı’yı (39) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen Gökçe Saygı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet zanlısının Şahin Yalçın (20) olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş. K. da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Şahin Yalçın’ın Gökçe Saygın’ı 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K’nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı. Şahin Yalçın, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cinayet anında aynı evde olan Ş.K. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Adli Tıp Kurumunun raporuna göre ise maktulün vücudunda 22 bıçak yarası olduğu ve bunların 12’sinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi.

KATİL ZANLISINI WHATSAPP’TA PAYLAŞMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ayrıca Gökçe Saygı’nın telefonundaki Whatsapp uygulamasındaki son durumunda katilinin fotoğrafını paylaştığını belirledi. Saygı’nın önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Şahin Yalçın ile olaya tanık olduğu iddia edilen Ş.K.’yi öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce Whatsapp durumunda paylaştığı, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısının telefonuyla oynadığı, diğer şüphelinin ise uyuduğu fotoğrafı ’ Dizi time (saati)’ mesajıyla paylaştığı anlaşıldı.

Hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla dava açılan Şahin Yalçın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Korona virüs nedeniyle sanık ve maktul yakınları duruşmaya alınmazken, sanık ise SEGBİS’le katıldı. Son sözünde ‘pişmanım, keşke böyle yapmasaydım’ diyen sanık Yalçın, indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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23 Haz 2020 - 10:42 İHA Antalya- Asayiş

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