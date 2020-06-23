TFF 1. Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma
20.00 Bursaspor - Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu - Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi
17.30 Eskişehirspor - Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 EG Menemenspor - Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar
17.30 Hatayspor - EH Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor - CG Ümraniyespor: Yasin Kol
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.