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23 Haz 2020 - 14:24- Asayiş G: 23 Haz 2020 - 15:24

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu.
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İçişleri Bakanlığı açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi.
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23 Haz 2020 - 14:24 İHA Ankara- Asayiş

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