İçişleri Bakanlığı açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi.
23 Haz 2020 - 14:24- Asayiş Güncelleme: 23 Haz 2020 - 15:24
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.