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23 Haz 2020 - 15:01- Spor G: 23 Haz 2020 - 15:09

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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23 Haz 2020 - 15:01 İHA İstanbul- Spor

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