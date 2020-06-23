Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 148,80 puanlık artışla 115 bin 338,85 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,42 arttı.

(İHA)