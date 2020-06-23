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23 Haz 2020 - 18:36- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 389 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,20 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 585 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 525 liradan, bin 253 liradan alınan Yarım Ziynet bin 263 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı.

(İHA)

23 Haz 2020 - 18:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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