YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetki paylaşımı politikamız kapsamında ilgili bakanlıklar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla oluşturduğumuz ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun yedinci toplantısını değerli Kurul üyelerinin katılımlarıyla YÖK’te gerçekleştirdik. Kurul’da üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bilindiği üzere bu kurul ‘mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak’ üzere ‘kamu ve özel sektör’ temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulmuştur” dedi.
23 Haz 2020 - 19:15- Eğitim
YÖK’te 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın başkanlığında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun 7. toplantısı gerçekleştirildi. Kurul’da, üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.