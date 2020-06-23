YÖK’te 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yetki paylaşımı politikamız kapsamında ilgili bakanlıklar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla oluşturduğumuz ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun yedinci toplantısını değerli Kurul üyelerinin katılımlarıyla YÖK’te gerçekleştirdik. Kurul’da üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bilindiği üzere bu kurul ‘mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak’ üzere ‘kamu ve özel sektör’ temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulmuştur” dedi.

(İHA)