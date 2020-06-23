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23 Haz 2020 - 22:50- Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

(İHA)

23 Haz 2020 - 22:50 İHA Ankara- Sağlık

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