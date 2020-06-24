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24 Haz 2020 - 09:35- Ekonomi G: 24 Haz 2020 - 10:01

Serbest piyasada döviz fiyatları - 24 Haziran 2020

Dolar 6,8460 liradan, euro ise 7,7520 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan, 7,75 liradan alınan euro ise 7,7520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8570 liradan, euro ise 7,7680 liradan satılmıştı.

24 Haz 2020 - 09:35 İHA İstanbul- Ekonomi

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