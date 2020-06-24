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24 Haz 2020 - 10:36- Siyaset G: 24 Haz 2020 - 11:35

Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Kosova’nın ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Kosova dönem başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda Covid-19 salgını sonrası dönemde işbirliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Sözkonusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla GDAÜ 2020-2021 dönem başkanlığını devralacaktır" denildi.
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24 Haz 2020 - 10:36 İHA Ankara- Siyaset

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