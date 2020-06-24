Bakanlıktan yapılan açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Kosova dönem başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda Covid-19 salgını sonrası dönemde işbirliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Sözkonusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla GDAÜ 2020-2021 dönem başkanlığını devralacaktır" denildi.
24 Haz 2020 - 10:36- Siyaset Güncelleme: 24 Haz 2020 - 11:35
Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Dışişleri Bakanlığı, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Kosova’nın ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.