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24 Haz 2020 - 12:18- Siyaset G: 24 Haz 2020 - 12:46

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.
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24 Haz 2020 - 12:18 İHA Ankara- Siyaset

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