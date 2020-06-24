Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.
24 Haz 2020 - 13:05- Ekonomi
Bakan Albayrak: "TL’ye güvenen herkes kazanacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.