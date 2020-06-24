24 Haz 2020 - 13:25- Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.