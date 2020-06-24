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24 Haz 2020 - 15:25- Spor G: 24 Haz 2020 - 15:47

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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24 Haz 2020 - 15:25 İHA İstanbul- Spor

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