Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 390 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,20 liradan, 2 bin 570 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 591 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 532 liradan, bin 256 liradan alınan Yarım Ziynet bin 266 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satıldı.