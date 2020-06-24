Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,77’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 889,94 puanlık azalışla 114 bin 448,91 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi de 1,64 değer kaybetti.

(İHA)