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25 Haz 2020 - 09:51- Gündem G: 25 Haz 2020 - 10:07

Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.

25 Haz 2020 - 09:51 İHA Ankara- Gündem

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