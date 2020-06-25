Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.
25 Haz 2020 - 09:51- Gündem Güncelleme: 25 Haz 2020 - 10:07
Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.