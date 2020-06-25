Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Haz 2020 - 10:03- Siyaset G: 25 Haz 2020 - 10:16

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan AB ve Yunanistan’a çağrı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB ve Yunanistan’ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.
mask

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye kara hududunda 24 Haziran tarihinde yaptığı açıklamalar hakkındaki soru üzerine, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonunun buna ortak olması ise ibret vericidir. Sınırımızda bu açıklamaları yapanlara Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic’in ’Mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğuna’ ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

"AB ve Yunanistan’ı ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, GKRY ile birlikte Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır. Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurma ve AB’yi suiistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan’a bir faydası olmaz. Bunun yerine Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli; meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur."
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
"EUROPOL’un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" mask
"EUROPOL’un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır"
“Kovid 19 salgını günümüzün kurumları için geniş ölçekte bir sınav olmuştur” mask
“Kovid 19 salgını günümüzün kurumları için geniş ölçekte bir sınav olmuştur”
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Bozkır ile görüştü mask
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Bozkır ile görüştü
“Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur” mask
“Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur”
Topçu: “Terör organizasyonunun halen korunup, kollandığını görmekteyiz” mask
Topçu: “Terör organizasyonunun halen korunup, kollandığını görmekteyiz”
AK Parti’den yeni kanun teklifi mask
AK Parti’den yeni kanun teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya ile görüştü mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya ile görüştü
AK Parti’den CHP ve İYİ Parti’ye barolarla ilgili düzenleme ziyareti mask
AK Parti’den CHP ve İYİ Parti’ye barolarla ilgili düzenleme ziyareti
Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak mask
Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron’un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir" mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron’un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir"

25 Haz 2020 - 10:03 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur” mask
“Libya’da oynanmaya çalışılan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur”
Topçu: “Terör organizasyonunun halen korunup, kollandığını görmekteyiz” mask
Topçu: “Terör organizasyonunun halen korunup, kollandığını görmekteyiz”
AK Parti’den yeni kanun teklifi mask
AK Parti’den yeni kanun teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya ile görüştü mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez Laya ile görüştü
AK Parti’den CHP ve İYİ Parti’ye barolarla ilgili düzenleme ziyareti mask
AK Parti’den CHP ve İYİ Parti’ye barolarla ilgili düzenleme ziyareti
Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak mask
Bakan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber mask
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber mask
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber mask
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber
Hırsızlıkta son nokta! O an güvenlik kameralarına anbean yansıdı! - Video Haber mask
Hırsızlıkta son nokta! O an güvenlik kameralarına anbean yansıdı! - Video Haber
10 yıl önce bugün neler oldu? - 25 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 25 Haziran 2020
Türkiye'de Günün özeti - Bugün Neler Oldu? 24 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Günün özeti - Bugün Neler Oldu? 24 Haziran 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL