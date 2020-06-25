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25 Haz 2020 - 11:33- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 12:03

5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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MSB: " Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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25 Haz 2020 - 11:33 İHA Ankara- Asayiş

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