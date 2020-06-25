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25 Haz 2020 - 12:20- Spor G: 25 Haz 2020 - 12:31

Türk Telekom’dan yeni transfer

Türk Telekom, Beşiktaş’ta forma giyen Samet Geyik’i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi.
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon yapılanmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, Baş Antrenör Burak Gören’in ardından iç transferde de Muhammed Baygül ile anlaştı. Kulüp, geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da geçiren oyun kurucu Can Korkmaz’ın yanı sıra Beşiktaş Sompo Sigorta’dan Samet Geyik ile kadrosunu güçlendirdi.

Samet Geyik kimdir ?

Profesyonel kariyerine 2009-2010 sezonunda Bornova Belediyesi’nde başlayan 27 yaşındaki Samet Geyik, 2.06 boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor. 2010-2011 sezonundan itibaren 5 sezon TOFAŞ forması giyen basketbolcu, 2015-2016 sezonunda İstanbul ekibi Darüşşafaka Doğuş ile anlaştı. Geyik, 2016 yılı ocak ayında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’ya transfer oldu. Anadolu Efes ile 2016-2017 sezonunda 14 lig maçında parkeye çıkan basketbolcu, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş macerasının ardından Türk Telekom ile anlaşan oyuncu, geçtiğimiz sezonda Süper Lig’de 17 maçta ortalama 21 dakika sahada yer aldı. Çıktığı maçlarda 6,59 sayı ortalaması yakalayan Geyik, 4 ribaund ve 0,76 asist ortalamasıyla 8,18 verimlilik puanının da sahibi oldu.
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25 Haz 2020 - 12:20 İHA İstanbul- Spor

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