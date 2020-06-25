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25 Haz 2020 - 13:37- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 13:38

Van'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu!

Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

25 Haz 2020 - 13:37 İHA Van- Asayiş

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