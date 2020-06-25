Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Haz 2020 - 14:11- Spor G: 25 Haz 2020 - 14:18

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
mask

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından; kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 27 Haziran Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile Ülker Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe’de Obradovic dönemi sona erdi mask
Fenerbahçe’de Obradovic dönemi sona erdi
Fenerbahçe ara vermedi mask
Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe seri peşinde mask
Fenerbahçe seri peşinde
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da mask
2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da
Sarı lacivertli ekip savunmadaki sorunlar nedeniyle sınıfta kaldı mask
Sarı lacivertli ekip savunmadaki sorunlar nedeniyle sınıfta kaldı
Fenerbahçe çıkan haberleri yalanladı mask
Fenerbahçe çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe Beko Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak mask
Fenerbahçe Beko Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak
Moussa Sow: "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum'' mask
Moussa Sow: "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum''
Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında 13 maçtır kaybetmiyor mask
Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa karşısında 13 maçtır kaybetmiyor

25 Haz 2020 - 14:11 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi mask
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı mask
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT Spor’da mask
İngiltere ve Almanya Ligi’nden canlı maçlar TRT Spor’da
Beşiktaş taktik çalıştı mask
Beşiktaş taktik çalıştı
Euroleague’de yeni sezon takvimi açıklandı mask
Euroleague’de yeni sezon takvimi açıklandı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber mask
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber mask
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber mask
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL