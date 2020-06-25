Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Haz 2020 - 16:11- Spor G: 25 Haz 2020 - 16:13

İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı

MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkent ekibi, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynatacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Mustafa Reşit Akçay’ın yerine göreve başlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarı lacivertli takımın başında antrenmana çıktı.
# ANKARAGÜCÜ İLE İLİŞKİLİ:
MKE Ankaragücü’nde şok ayrılık mask
MKE Ankaragücü’nde şok ayrılık
Başkan Oğuz Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı mask
Başkan Oğuz Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde mask
Başkan Yaşar Ankaragücü'nde
Ankaragücü ve Anadolu takımlarının çıkmazı mask
Ankaragücü ve Anadolu takımlarının çıkmazı
Merkez Ankara'dan Ankaragücü'ne sponsorluk desteği mask
Merkez Ankara'dan Ankaragücü'ne sponsorluk desteği
Başakşehir yarın Ankaragücü ile karşılaşacak mask
Başakşehir yarın Ankaragücü ile karşılaşacak
MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor mask
MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
TSYD'den MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerine ziyaret mask
TSYD'den MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerine ziyaret
Başkan Fatih Mert: "Bizim için en önemli iş, Ankaragücü'nü ligde tutmak" mask
Başkan Fatih Mert: "Bizim için en önemli iş, Ankaragücü'nü ligde tutmak"
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 mask
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0

25 Haz 2020 - 16:11 İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çankırı’ya 32 milyon TL’lik yatırım mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çankırı’ya 32 milyon TL’lik yatırım
Türk Telekom’dan yeni transfer mask
Türk Telekom’dan yeni transfer
Kartal’da hedef seriye geçmek mask
Kartal’da hedef seriye geçmek
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi mask
Galatasaray takım halinde PFDK’ya sevk edildi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı mask
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto mask
Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı mask
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL